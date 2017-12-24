|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan'a gidecek
Başbakan Binali Yıldırım, 27-28 Aralık 2017 tarihleri arasında Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, 27-28 Aralık'ta Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.
Bu haber 390 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI