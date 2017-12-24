1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya karayolu açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya karayolu, trafiğe açıldı.
24 Aralık 2017 16:23
Yazdır
Ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya karayolu açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya karayolu, trafiğe açıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışlar, Seydişehir-Antalya karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, dün akşam saatlerinde itibaren Karayolları 36. Şube Şefliği Bakımevi Kavşağı'ndan itibaren çekici türündeki ve zincirsiz araçların yola devam etmesine izin vermedi.

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü tuzlama çalışmaları ile Seydişehir-Antalya karayolu, öğle saatlerinde tekrar trafiğe açıldı.

Kar yağışının hafif şiddette devam ettiği karayolunda, ekiplerin tuzlama çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 511 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 6 yaralı
24 Aralık 2017 21:52		 Alanya'da kar yağışı etkili oluyor
24 Aralık 2017 20:53
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
24 Aralık 2017 20:20		 İstanbul'da onlarca vatoz ve kalamar kıyıya vurdu!
24 Aralık 2017 19:49
Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı
24 Aralık 2017 19:44		 Milli Piyango kuyruğu havadan böyle fotoğraflandı
24 Aralık 2017 19:39
Erzincan'da trafik kazaları: 7 yaralı
24 Aralık 2017 19:03		 Türkiye'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi yapılıyor
24 Aralık 2017 16:09
Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli
24 Aralık 2017 16:01		 Araç sahipleri depoyu, Gürcistan'da dolduruyorlar
24 Aralık 2017 15:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şenol güneş 5
nicolas gaitan 1
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 3
proaktif 1
23.12.2017 sivasspor vs beşiktaş maçı 7
türkiye ab'ye giremez 2
jamel mclean 2
efendi geçinip sürekli el hareketi yapan takım 2
sakal bırakmayan erkeği kadın zannedersin 2
hem dindar hem atatürkçü olan insan 4
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam