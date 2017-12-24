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Marmara'da poyrazın etkisi sürüyor
Poyraz, Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Poyraz, Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Boğazlardan geçmek üzere Marmara'ya gelen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Süleymanpaşa, Mürefte ve Şarköy sahillerine demirledi.
Bu arada poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Bir süredir ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, poyrazın yarına kadar etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
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