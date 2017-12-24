1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KHK ile Türkiye Varlık Fonunda düzenleme yapıldı

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Varlık Fonuna ilişkin düzenleme yapıldı.
24 Aralık 2017 16:31
Yazdır
KHK ile Türkiye Varlık Fonunda düzenleme yapıldı

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Varlık Fonuna ilişkin düzenleme yapıldı.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa ek maddeler getirildi.

Ek maddelerde Türkiye Varlık Fonu ile savunma ve güvenlik hizmetleri sektörlerine ilişkin olarak şu hükümlere yer verildi:

"28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 4- 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim şirketi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulmasına karar verilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olmak kaydıyla 6741 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi ve sair mevzuat çerçevesinde Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verilen kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ve/veya Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonuna ait olmak kaydıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve Hazine geri ödeme garantisi hususlarında bu Kanunda düzenlenen hükümlerin uygulanmasına Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu madde uyarınca verilen dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve Hazine geri ödeme garantileri kapsamında doğacak Hazine alacakları hakkında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

EK MADDE 5- Savunma ve güvenlik hizmetleri sektörleri ile sınırlı olmak üzere nihai kullanıcısının genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden olması durumunda projeyi yürüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşlar bu Kanunun 8'inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hükümlere tabi olmaksızın dış imkan sağlayabilir."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 5 2
Bu haber 1,881 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
OHAL Komisyonundan, 695 sayılı KHK için açıklama
24 Aralık 2017 23:31		 Hakem heyetlerine başvuru limiti 6 bin liraya yükseltildi
24 Aralık 2017 22:52
Ankara Valisi'nden tatil isteklerine yönelik açıklama
24 Aralık 2017 21:09		 İstanbul'da denetimlerde 45 bin 430 kişiye ceza kesildi
24 Aralık 2017 21:06
Tek tip kıyafet giymeyen suçluya ne ceza verilecek?
24 Aralık 2017 21:00		 TSK Disiplin Kanunu'nda değişiklik
24 Aralık 2017 17:56
Jandarmanın trafik yetkilerine düzenleme
24 Aralık 2017 17:33		 Banliyö trenlerinde de 'Ankarakart' kullanılacak
24 Aralık 2017 17:19
MHP raporuna imza atmıştı! Görevine iade edildi
24 Aralık 2017 16:35		 KHK ile ilk bekçi ihraç edildi
24 Aralık 2017 15:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şenol güneş 5
nicolas gaitan 1
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 3
proaktif 1
23.12.2017 sivasspor vs beşiktaş maçı 7
türkiye ab'ye giremez 2
jamel mclean 2
efendi geçinip sürekli el hareketi yapan takım 2
sakal bırakmayan erkeği kadın zannedersin 2
hem dindar hem atatürkçü olan insan 4
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam