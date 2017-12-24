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Yol, okul binasının üzerine çöktü, faciadan dönüldü

Zonguldak'ta yağmur nedeniyle mahalleye ulaşımın sağlandığı yol, alt tarafında bulunan okul binasının üzerine çöktü. Olayın gece meydana gelmesi büyük bir faciayı önledi.
24 Aralık 2017 16:43
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Yol, okul binasının üzerine çöktü, faciadan dönüldü

Zonguldak'ta yağmur nedeniyle mahalleye ulaşımın sağlandığı yol, alt tarafında bulunan okul binasının üzerine çöktü. Olayın gece meydana gelmesi büyük bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Yeni Mahalle Yurt Sokak'ta meydana geldi. Ana yola ulaşımın sağlandığı mahalle yolu, gece yaklaşık 10 metre yükseklikten büyük bir gürültüyle çöktü. Toprak ve demir parçaları okul binasının merdiven girişine yığılırken, mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Heyelan nedeniyle bir süreliğine mahalleye de elektrik verilemedi.

"Okul vaktinde olsaydı facia olurdu"

Yaşanan olayın büyüklüğü ise havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Gürültüye sokağa çıktıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Hakkı Koç, "Dün gece 23.00 sıralarında salonda oturuyordum, bir kütleme oldu. Dışarıda fırtına falan yoktu. Sonra elektrikler gitti, karanlıkta kaldık. Mahallenin gençleri bizi uyardı. Bir de baktık ki yol göçmüş. Bu tehlikeyi gördük. Buranın böyle olacağı öncesinde belliydi. Çünkü buranın su giderleri yoktu. Biz burayı yapanlara göçme tehlikesi olduğunu söylüyorduk. Fakat gördüğünüz gibi iyi ki can kaybı olmadı. Geç saatte olması faciayı önledi. Allah bizleri korudu. Okul vaktinde olsaydı büyük bir facia olurdu. Buraya araçlar park ediliyordu, onlar da gidebilirdi" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yıldız Koç ise geceyi korku içerisinde geçirdiklerini ifade etti. Koç, "Banyoda abdest alıyordum. Gürültüyü duyunca banyodan koştum. Elime lamba alıp evi inceledim. Oğlum dışarıda bir şey olduğunu söyledi. Aradan zaman geçti, kapıya bir genç geldi. Yolun kaydığını söyledi. Müteahhit bu yolu yaparken yolun kayacağını söyledim. Bu gece çok korktuk. Gündüz olsaydı orada mini mini küçükler vardı. O minikler hep bu girişte oynuyorlardı. Allah'ım korudu yine. Çok kötü. Bu büyük bir heyelan" dedi.

Yaşanan heyelan nedeniyle yolun giriş ve çıkışlarında önlem alındı.
İhlas Haber Ajansı
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