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MHP raporuna imza atmıştı! Görevine iade edildi
Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 115 kişi görevlerine iade edildi.Görevine iade edilenler arasında OHAL kapsamında 1 Eylül 2016'da ihraç edilen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk de var.
Prof. Dr Hüseyin Hatemi ile çok sayıda önemli çalışmaya imza atan Oğuztürk, son olarak MHP'de muhaliflerin, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi için açtığı davada mahkemenin yetkisiz olduğuna dair rapor veren iki isimden biriydi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk'ün hazırladığı 9 sayfalık raporda olağanüstü kongre talebinin hukuksuz, mahkemenin ise yetkisiz olduğu belirtilmişti.
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