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Türkiye'de bir ilk! Kuşadası'nda salyongoz üretecekler

Türkiye'nin ilk salyangoz üretim çiftliği Kuşadası'nda kuruldu.
24 Aralık 2017 16:47
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Türkiye'de bir ilk! Kuşadası'nda salyongoz üretecekler

İnşaat mühendisi Yusuf Murat Genç ile işletme mühendisi Mustafa Sarıoğlu, Kuşadası'nda kurdukları çiftlikte ürettikleri salyangozları, işledikten sonra Avrupa'ya ihraç edecek. Salyangoz çiftliği sahiplerinden Mustafa Sarıoğlu, yüksek sistem teknoloji kullandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Salyangoz mucizevi bir hayvandır. Kabuğundaki sonsuzluk ifadesidir. Mitolojiye göre bunlar Hermes ile Afroditin yasak aşkının meyveleridir. Tüketimi sadece Avrupa'da yılda 1 milyon ton. En fazla Fransa ve İspanya'da tüketiliyor, o ülkeleri İtalya ve Yunanistan takip ediyor. İspanyol ve İtalyanlar doğal salyangozları tercih ediyor. Ancak, Avrupa'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için doğadan toplanması yasak. Dolayısıyla sadece çiftliklerde üretiliyor. Onlar da talebi karşılamıyor. Bu ülkelere bu güne kadar ülkemizden toplama salyangozlar işlenerek gönderiliyordu. Biz en çok talep gören türün anavatanı Ege kıyılarında üretmeyi düşündük. Kuşadası iklim olarak üretime çok uygun, bu nedenle Türkiye'nin ilk entegre salyangoz çiftliğini burada kurduk. Hedefimiz yılda 100 ton üretim."

2,5 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Kurdukları çiftlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Sarıoğlu, 2,5 milyon liraya mal olan tesiste yüksek teknoloji kullandıklarını, hedeflerinin yılda 100 bin ton salyangoz üretimi olduğunu söyledi.

KOZMETİKTE DE KULLANILIYOR

Sarıoğlu, salyangozun Roma Dönemi'nden bu yana kozmetikte etkin olarak kullanıldığını belirterek, salyangozu öldürmeden salgısını alabilecek bir teknoloji siparişi verdiklerini söyledi. Sarıoğlu, "Ürettiğimiz salyangozları kozmetik sektöründe de değerlendirmeyi düşünüyoruz. Salyangozun salgıladığı salgı Roma Dönemi'nden itibaren, hatta binlerce yıl kozmetikte kullanılmış. İnanılmaz sağlıklı ve yaşlanmayı geciktirici etkisi var. Salyangozu öldürmeden salgısını alacak teknolojinin siparişlerini verdik. Bunu iç piyasaya düşünüyoruz. Hiçbir kimyasal kullanmadan olduğu gibi kullanacağız. Uzak Doğu'da birçok lüks SPA'da salyangozlar insan teni üzerinde canlı olarak yürütülüyor. Ameliyat sonrası yaraların iyileşmesi için kullanılıyor. Çok temiz bir salgı salgılıyorlar" dedi.

ÇİFTÇİLERE YATIRIM ÇAĞRISI

Salyangozu Türk çiftçisine gelir kaynağı haline getirmeyi düşündüklerini söyleyen Yusuf Murat Genç ise şunları söyledi:

"Salyangoza olan önyargının kırılması ve çiftçimizin bu işten yüksek katma değerler kazanmasını istiyoruz. Biz çiftçilerimizin köylülerimizin dikkatini buna çekmeye çalışıyoruz. Dileyen köylülerimize çiftlik kurmak, damızlık vermek, yemlerini temin etmek sonra çıkan ürünü satın alma garantisi veriyoruz. Çiftçilerimize tüm olanakları, alt yapıyı, teknik desteği sağlayacağız. Onların yapması gereken tek şey ise itinayla yetiştirmek olacak. Çiftlik kurma olanağı olmayan çiftçilerimiz de doğadan toplama yoluna gidebilirler."
Doğan Haber Ajansı
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