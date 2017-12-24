CHP'li Yenimahalle Belediyesinde böbrek skandalı

A haberin yaptığı habere göre; Ankara Yenimahalle Belediyesi böbrek skandalı ile çalkalanıyor.

İddialara göre; Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, aynı belediyede çalışan Ufuk Coşkun'a böbrek rahatsızlığı çeken bir yakında böbreğini vermesi için baskı yaptığı, işten atılma korkusuyla böbreğini vermek zorunda kalan Ufuk Coşkun oyuna getirildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ufuk Çoşkun, Yenimahalle Belediyesinde şoför olarak çalışıyordu. İddiasına göre aynı işyerinde çalışan ve böbrek rahatsızlığı çeken bir kişiye kendi böbreğini vermesi için Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar neslihanoğlu tarafından kendisine baskı yapıldığını söyledi.

İddialara göre Yaşar Neslihanoğlu CHP sözcüsü Bülent Tezcan'ın eşinin referansıyla Belediye Başkan Yardımcısı yapılmıştı. Belediye çalışan Ufuk Coşkun işinden olma korkusuyla baskılara daha fazla direnemedi.