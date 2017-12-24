1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toyota ve Sakarya Üniversitesi iş birliği uzatıldı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya Üniversitesi ile gerçekleştirdiği gençlere staj, deneyim ve gelişim imkanları sağlayan iş birliği, başarıyla geçirilen üç yılın ardından kapsamı genişletilerek 2022 yılına kadar uzatıldı.
24 Aralık 2017 16:55
Yazdır
Toyota ve Sakarya Üniversitesi iş birliği uzatıldı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya Üniversitesi ile gerçekleştirdiği gençlere staj, deneyim ve gelişim imkanları sağlayan iş birliği, başarıyla geçirilen üç yılın ardından kapsamı genişletilerek 2022 yılına kadar uzatıldı.

Toyota açıklamasına göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin eğitime verdiği destek kapsamında 2014 yılında Sakarya Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği anlaşması üçüncü yılını doldurdu. Geride kalan 3 yılda öğrencilere mesleki gelişim anlamında fırsat kapıları aralayan iş birliği, 22 Aralık 2017 tarihinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle kapsamı genişletilerek 5 yıl daha uzatıldı.

Ulaşılan öğrenci sayısı ve olumlu geri bildirimler sonucunda süresi uzatılan işbirliğinin mevcut kapsamına ek olarak Arifiye Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin de mesleki gelişimleri desteklenerek, otomotiv ana ve yan sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlanacak.

2022 yılına kadar devam edecek olan iş birliğinde şu ana kadar Sakarya Üniversitesinden, UM-DE (Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi) projesi kapsamında Endüstri Mühendisliğinden, 7+1 projesi kapsamında 4 yıllık mühendislik ve sosyal bilimler bölümlerinden ve 3+1 projesi kapsamında 2 yıllık yüksek okullardan toplam 433 öğrenciye staj imkanı sağlandı. Toplamda 917 Sakarya Üniversitesi öğrencisi ve akademisyeni ise üretim tesislerini ziyaret ederek, Toyota Üretim Sistemi uygulamalarını ve üretim proseslerinde kullanılan teknolojiyi yerinde gözlemledi. İş birliği kapsamında stajlar ve fabrika ziyaretlerinin yanında öğrencilere yönelik temel Toyota kültürünü ve uygulamalarını anlatan eğitimler verildi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, aynı zamanda yıl boyunca öğrencilerin tez ve ödev çalışmalarına da katkıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Sakarya Üniversitesi ile olan iş birliğinin kapsamını genişletmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Toyota Otomotiv Sanayi ve Sakarya Üniversitesi iş birliği anlaşmasının 4'üncü yılının içinde olduklarına dikkati çeken Şentürk, şunları kaydetti:

"Bu sinerji her iki tarafa da karşılıklı birçok avantaj sağlarken, Sakarya Üniversitesi'nin geliştirdiği çeşitli uzun dönem staj programları ile öğrenciler teorik bilgilerinin gerçek iş ortamında nasıl uygulandığını görme fırsatı elde etti. Fabrikadan ve üniversiteden konularında uzman konuşmacılar, bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaştı. Sakarya Üniversitesi öğrencilerine ve akademisyenlerine fabrikamızı yakından tanıma fırsatı sunarken, ziyaretçilerimizle dünyaca bilinen Toyota üretim ve yönetim sistemleri ile temel Toyota değerlerini paylaştık. İş birliği kapsamında zaman zaman bizler de üniversitenin değerli görevlilerinin uzmanlıklarından yararlandık. Bundan dolayı minnettarız. Bu vesile ile Sakarya Üniversitesi'nin değerli Rektörü Sayın Muzaffer Elmas'a ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum."

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elmas ise "Üniversitemiz son yıllarda her alanda başarılar gösteriyor. En başarılı olduğumuz alanlardan birisi de üniversite-sanayi iş birliği. Sakarya Üniversitesi olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon, uygulamalı eğitim ve üniversite-sanayi iş birliğine çok önem veriyoruz. Bu iş birliği konusunda gerçekleştirilecek somut projelerle ilişkileri geliştirecek adımların atılması, eğitim öğretim açısından önem arz etmektedir. Bu protokol ile Toyota ve üniversitemiz arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 412 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çocuklara matematiği oyunla sevdirecekler
24 Aralık 2017 22:22		 Öğretmenler dezavantajlı öğrencilere rehber oldu
24 Aralık 2017 16:17
'Eğitim insandan beslenen bir kurum olmaktan çıktı'
23 Aralık 2017 23:34		 Liseliler, stajını kimsesiz yaşlının evinde yapacak
23 Aralık 2017 17:23
Bitcoin eğitim sektöründe de kabul gördü
23 Aralık 2017 14:09		 1 milyon 700 bin öğrenci yaşlının eli ayağı olacak
23 Aralık 2017 09:09
Batman Belediyesi'nden 25 bin öğrenciye eğitim desteği
22 Aralık 2017 20:25		 Giresun Üniversitesi ile CERN arasındaki bilimsel iş birliği sürüyor
22 Aralık 2017 16:45
Liselilere uzmanlarından CNG eğitimi
21 Aralık 2017 21:29		 Çevre Bakanlığı'ndan öğrencilere 450 lira burs
21 Aralık 2017 14:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den alan değişikliği açıklaması
2017 taşınır mali yıl sonu işlemleri
MEB'den okul pansiyonlarından kesilen ödenek yazısı
Aracı stop ettiren sürücü adayını araçtan indirmeyen öğretmene verilen ceza iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
serkan kırıntılı 2
kamuya 110 bin memur alınması 1
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 3
arda turan 2
maicon pereira roque 1
fatih terim 2
29.12.2017 anadolu efes vs brose baskets bamberg maçı 1
fenerbahce düşmanlığı 1
hem dindar hem atatürkçü olan insan 4
reaktif 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam