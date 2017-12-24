Toyota ve Sakarya Üniversitesi iş birliği uzatıldı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya Üniversitesi ile gerçekleştirdiği gençlere staj, deneyim ve gelişim imkanları sağlayan iş birliği, başarıyla geçirilen üç yılın ardından kapsamı genişletilerek 2022 yılına kadar uzatıldı.

Toyota açıklamasına göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin eğitime verdiği destek kapsamında 2014 yılında Sakarya Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği anlaşması üçüncü yılını doldurdu. Geride kalan 3 yılda öğrencilere mesleki gelişim anlamında fırsat kapıları aralayan iş birliği, 22 Aralık 2017 tarihinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle kapsamı genişletilerek 5 yıl daha uzatıldı.

Ulaşılan öğrenci sayısı ve olumlu geri bildirimler sonucunda süresi uzatılan işbirliğinin mevcut kapsamına ek olarak Arifiye Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin de mesleki gelişimleri desteklenerek, otomotiv ana ve yan sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlanacak.

2022 yılına kadar devam edecek olan iş birliğinde şu ana kadar Sakarya Üniversitesinden, UM-DE (Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi) projesi kapsamında Endüstri Mühendisliğinden, 7+1 projesi kapsamında 4 yıllık mühendislik ve sosyal bilimler bölümlerinden ve 3+1 projesi kapsamında 2 yıllık yüksek okullardan toplam 433 öğrenciye staj imkanı sağlandı. Toplamda 917 Sakarya Üniversitesi öğrencisi ve akademisyeni ise üretim tesislerini ziyaret ederek, Toyota Üretim Sistemi uygulamalarını ve üretim proseslerinde kullanılan teknolojiyi yerinde gözlemledi. İş birliği kapsamında stajlar ve fabrika ziyaretlerinin yanında öğrencilere yönelik temel Toyota kültürünü ve uygulamalarını anlatan eğitimler verildi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, aynı zamanda yıl boyunca öğrencilerin tez ve ödev çalışmalarına da katkıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Sakarya Üniversitesi ile olan iş birliğinin kapsamını genişletmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Toyota Otomotiv Sanayi ve Sakarya Üniversitesi iş birliği anlaşmasının 4'üncü yılının içinde olduklarına dikkati çeken Şentürk, şunları kaydetti:

"Bu sinerji her iki tarafa da karşılıklı birçok avantaj sağlarken, Sakarya Üniversitesi'nin geliştirdiği çeşitli uzun dönem staj programları ile öğrenciler teorik bilgilerinin gerçek iş ortamında nasıl uygulandığını görme fırsatı elde etti. Fabrikadan ve üniversiteden konularında uzman konuşmacılar, bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaştı. Sakarya Üniversitesi öğrencilerine ve akademisyenlerine fabrikamızı yakından tanıma fırsatı sunarken, ziyaretçilerimizle dünyaca bilinen Toyota üretim ve yönetim sistemleri ile temel Toyota değerlerini paylaştık. İş birliği kapsamında zaman zaman bizler de üniversitenin değerli görevlilerinin uzmanlıklarından yararlandık. Bundan dolayı minnettarız. Bu vesile ile Sakarya Üniversitesi'nin değerli Rektörü Sayın Muzaffer Elmas'a ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum."

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elmas ise "Üniversitemiz son yıllarda her alanda başarılar gösteriyor. En başarılı olduğumuz alanlardan birisi de üniversite-sanayi iş birliği. Sakarya Üniversitesi olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon, uygulamalı eğitim ve üniversite-sanayi iş birliğine çok önem veriyoruz. Bu iş birliği konusunda gerçekleştirilecek somut projelerle ilişkileri geliştirecek adımların atılması, eğitim öğretim açısından önem arz etmektedir. Bu protokol ile Toyota ve üniversitemiz arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.