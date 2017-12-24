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Kartepe'de hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Kartepe'ye akın edenler, karın keyfini çıkardı
24 Aralık 2017 17:03
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Kartepe'de hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'ye hafta sonu tatilini fırsat bilerek gelenler, kayak keyfi yaptı.

Kocaeli'ndeki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezi, yılbaşı tatiline sayılı günler kala yerli ve yabancı konuklarını ağırlıyor.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan kayak merkezi, uzunluğu 400 ile 3 bin 500 metre arasında değişen pistleriyle profesyonel kayakçılar tarafından da tercih ediliyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Kartepe'ye gelenler, yoğunluk oluşturdu.

- Kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı

Kartepe'deki otelin ve kayak merkezinin satış ve pazarlama müdürü Özlem Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük kayak tesislerinden Kartepe'de kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığını söyledi.

Yağışın bu şekilde devam etmesi halinde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşmasını beklediklerini dile getiren Sönmez, yılbaşı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, otel rezervasyon oranının yüzde 100'e ulaşarak, tamamen dolduğunu belirtti.

Kar yağışının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Sönmez, zorluk derecelerine göre 17 kayak pistinden şu an için ikisinin açıldığını, kar yağışının devam etmesi durumunda tüm pistleri açacaklarını, 3 snowtrack (paletli kar aracı) ile pistlerin sürekli kullanılabilir durumda tutulduğunu kaydetti.

Kartepe'deki otele gelen yerli ve yabancı turistlerin, kayak yapıp, kar bisikleti ve ATV'ye binerek vakit geçirdiğini anlatan Sönmez, "Suudi Arabistan ve Kuveyt ağırlıklı olmak üzere Arap turistler merkezimize yoğun ilgi gösteriyor. Avrupa ülkelerinden de gelen turistleri ağırlıyoruz. Telesijejlerimiz kullanıma hazır durumda. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları, yolları sürekli açık tutmak için 24 saat çalışıyor. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan çok memnunuz. Tüm kayakseverleri Kartepe'ye bekliyoruz." diye konuştu.

Sönmez, ayrıca Kartepe'ye çıkacak vatandaşları, araçlarında zincir ve kış lastiği bulundurmaları konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı
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