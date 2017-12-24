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Türk mühendislerden oyunbozan icat!

Samsun'da Türk mühendisleri, bu alanda Almanya'nın tekeli bulunan ve 850 euroya satın alınan tramvayların hız sensörünü geliştirmeyi başardı. Sensör, 750 liraya mal edildi.
24 Aralık 2017 17:07
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Türk mühendislerden oyunbozan icat!

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ'nin (SAMULAŞ) kullandığı tramvaylarda bulunan hız sensörleri arızalandı. Tramvaylara hız sensörü takmak için fiyat ve parça araştırması yapan şirket, 10 santimetrelik cihazın sadece Almanya'da üretildiği ve 850 euroya satıldığını öğrendi.

Bunun üzerine SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, parçanın Türkiye'de üretilmesi amacıyla harekete geçti.

1.5 AYLIK AR-GE ÇALIŞMASI

Gürkan, Samsunlu mühendis Hakan Kahvecioğlu ve ekibi ile bir araya gelerek, 1,5 aylık Ar-Ge çalışması sonucunda parçanın üretilmesini sağladı.

Kahvecioğlu, AA muhabirine, SAMULAŞ'ın hız sensörü temininde zorluk çektiğini öğrendikten sonra çalışmaya başladıklarını söyledi.

Parçayı inceleyip yapabileceklerine karar verdiklerini dile getiren Kahvecioğlu, "Yürüttüğümüz çalışma sonucunda parçayı ürettik. İlk ürettiğimiz parçayı deneme amaçlı kullandık. Birkaç ufak pürüz çıktı. Yani tam istediğimiz gibi olmadı. Sonra o sorunu da çözerek mükemmel şekilde çalışan sensör geliştirdik." dedi.

Sadece 3 mühendisin 1,5 aylık çalışması sonucu parçanın üretilebildiğine dikkati çeken Kahvecioğlu, parçayı Türkiye'de 750 liradan satmayı planladıklarını kaydetti. Kahvecioğlu, ilk etapta 50 parça ürettiklerini, talep doğrultusunda üretim yapacaklarını bildirdi.

SAMULAŞ AŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan da tramvayların zorlu iklim koşullarında çalıştığını, bujilerinde bulunan hız sensörlerinin normal kullanım ömründen kısa sürede arıza verdiğini anlattı.

150 BİN LİRA TASARRUF

Cihazı temin etmek istediklerini ancak 850 euroya ithal edilebileceğini öğrendiklerine işaret eden Gürkan, şunları söyledi:

"Biz de yerlisini üretmek istedik. Samsunlu üreticilerimizle yaptığımız görüşme sonucunda hız sensörünü aynı teknik özelliklerde ve aynı verileri üretecek şekilde 750 liraya mal ettik. Bir tramvayda yaklaşık 12 hız sensörü var. Bunu araç filosuna vurduğunuzda oldukça yüksek işletme ve bakım maliyeti oluşturuyor. Bu tür çalışmalarla hem Samsunlu firmaların üretim altyapısını geliştirirken hem de işletme giderlerini azaltma şansı yakaladık."

Gürkan, üretilen yerli hız sensörleriyle 150 bin lira tasarruf sağladıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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