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FETÖ'nün ilçe imamı ve eşi tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Salihli bölge imamı" olduğu ileri sürülen ve Denizli'de saklandığı evde yakalanan şahıs ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Salihli bölge imamı" olduğu ileri sürülen ve Denizli'de saklandığı evde yakalanan şahıs ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında yakalama emri çıkarılan ve örgütün Salihli bölge imamı olduğu iddia edilen Mehmet Ali B. ve eşi Gülgün B., Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli'de yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Ali B. ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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