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FETÖ lehine paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı
Kayseri'de TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medyada FETÖ terör örgütü lehine paylaşımlar yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medyada FETÖ terör örgütü lehine paylaşımlar yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya hesaplarından FETÖ terör örgütü lehine paylaşımlar yaptığı belirlenen G.A. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan G.A., doktor kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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