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Müsteşar Tekin: Özel okullara teşvik devam ediyor

MEB Müsteşarı Tekin: - " Türkiye'de özel okul sektörünün yüzde 25'e kadar büyüyebilme potansiyeli var. Türkiye'de her yüz özel müteşebbisten 25'i yatırım yapabilir. Bu yatırımı yaparsa karlılık, ticari ve idealist anlamda mantıklı bir yatırım olabilir. Dolayısıyla biz hedefimizi yüzde 25 olarak belirledik"
24 Aralık 2017 17:32
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Müsteşar Tekin: Özel okullara teşvik devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Türkiye'de özel okul sektörünün yüzde 25'e kadar büyüyebilme potansiyeli olduğunu belirterek, "Türkiye'de her yüz tane özel müteşebbisten 25'i yatırım yapabilir. Bu yatırımı yaparsa karlılık, ticari ve idealist anlamda mantıklı bir yatırım olabilir. Dolayısıyla biz hedefimizi yüzde 25 olarak belirledik." dedi.

Özel Öğretim Derneğince, ATO Meclis Salonu'nda "Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu ve Özel Okulların Geleceği Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumda konuşan Tekin, Türkiye'de özel okul sektörünün yüzde 25'e kadar büyüyebilme potansiyeli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de her yüz tane özel müteşebbisten 25'i yatırım yapabilir. Bu yatırımı yaparsa karlılık, ticari ve idealist anlamda mantıklı bir yatırım olabilir. Dolayısıyla biz hedefimizi yüzde 25 olarak belirledik." ifadesini kullandı.

Tekin, özel okullara yönelik teşvik politikalarının devam ettiğini, sektörün ise kurumsallaşmada daha ileriye gitmesi gerektiğini vurguladı.

- "İleriki yıllarda yüzde 25'lere çıkabilir"

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise Türkiye'nin en önemli meselelerinden birinin eğitim olduğunu söyledi.

Mecliste, 2018 yılı hükümet bütçesinden en büyük payın Milli Savunma Bakanlığına ayrıldığını anımsatan İşler, "Şimdi çok şükür o alanlarda da ciddi manada üretim yaptığımız için belki bütçeden ayrılan payın düşmesinde bunun da etkisi oldu. Eğitimde esasen değişiklikler yapmak için son yıllarda bütçede en çok pay eğitime ayrılıyor. 2018 için ayrılan yüzde 18 civarında bütçe, bu siyasi iradenin, yani hükümetin eğitime önem verdiğinin en güzel göstergesidir. Yüzde 18 ayırdık ama bu oran belki ilerki yıllarda yüzde 25'lere de çıkabilir." diye konuştu.

Özel Öğretim Derneği Genel Başkanı Ahmet Akça ise yeni ihtiyaçlara göre eğitimin temel önceliklerinin belirlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu ülkeye armağan etmemiz gereken iyi okul modeli değil iyi bir eğitim modelidir. Dolayısıyla iyi bir eğitim modeli bulma çabasının ilk adımıdır bu toplantı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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