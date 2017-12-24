Tatilciler hafta sonunda Abant'ı tercih etti

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, kar yağışının ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer alan ve Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant, hafta sonunda tercih edilen mekanlar arasında yer aldı.

Tabiat parkında bulunan oteller yüzde 95 doluluk oranı ile hizmet verirken, günü birlik tatilciler de göl çevresinde yürüyüş yaptı, ata ve faytona bindi. Piknik yapmanın yanı sıra Örencik Köyü Yaylası'nda şambrellerle kayan ve kartopu oynayan ziyaretçiler, oluşan doğal manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatil için Abant'a gelen Gülşah Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk olmasına rağmen Abant'ın her mevsim güzel olduğunu ve çocuklarının karın keyfini çıkardığını söyledi.

Abant'ın çok güzel olduğunu ifade eden Erkan Ilgın Ulutaş ise "Arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Yaz ve kış güzel burası. Burada yürüyüş yaparak, zaman geçiriyoruz." diye konuştu.