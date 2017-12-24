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Erzincan'da trafik kazaları: 7 yaralı

Erzincan'da, otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
24 Aralık 2017 19:03
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Erzincan'da trafik kazaları: 7 yaralı

Erzincan'da, otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdal Erdoğan (59) idaresindeki 29 AG 787 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas Karayolu Çatalarmut Kavşağı'nda, İbrahim Baş (41) yönetimindeki 24 DN 600 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her 2 otomobil de savrularak yoldan çıktı.

Kazada, sürücü Baş ile oğlu Hüseyin Taha Baş (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kazada ise Mücahit Taşbulut'un (49) kullandığı 04 AN 416 plakalı araç, Erzincan-Sivas Karayolu yeni çevre yolu üzerindeki Cezaevi Kavşağı'nda, Ali Baskale (31) idaresindeki 27 TB 891 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Taşbulut ve Baskale ile araçlardaki Yıldız (45) ve Fatma Baskale (70) ile Kezban Taşbulut (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldıkları Erzincan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı
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