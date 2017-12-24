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Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı
SİİRT kent merkezinde araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Uzman Çavuş H.N. ağır yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'te çıkan silahlı kavgada bir uzman çavuş ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güres Caddesi'nde iki uzman çavuş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 29 yaşındaki H.N. silahla ağır yaralandı.
Yaralı H.N, 112 Acil Servis ekibince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı, kavgaya karışan diğer askerin emniyete teslim olduğu belirtildi.
Uzman çavuşların, İl Jandarma Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.
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