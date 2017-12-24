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Oyun bağımlılığı akıl hastalığı olarak kabul edilecek

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilgisayar oyunu bağımlılığını akıl hastalığı olarak adlandırmaya hazırlanıyor.
24 Aralık 2017 19:21
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Oyun bağımlılığı akıl hastalığı olarak kabul edilecek

WHO en son 1990 yılında güncellenen Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması (The International Classification of Diseases) teşhis kılavuzunun 2018 yılında yenileneceğini ve bilgisayar oyunu bağımlılığının da kılavuzda akıl hastalığı başlığı altında yer alacağını söyledi.

New Scientist dergisinin haberine göre, bilgisayar oyunu bağımlılığı hastalık kapsamında bir isme sahip olmasa da, WHO'nun 2018 yılında 11'incisini yayınlayacağı kılavuzda bağımlılığın akıl hastalığı başlığı altında yer alacağı söylendi.

WHO Akıl Sağlığı Departmanı'ndan Vladimir Poznyak bilgisayar oyunu bağımlılığının önemli bir konu olarak tanınmasının kritik olduğunu söyledi. Poznyak, "Sağlık uzmanları bilgisayar oyunu bağımlılığının ciddi sonuçları olabileceğini fark etmeli. Her alkol içen insanın alkolik olmadığı gibi bilgisayar oyunu oynayan herkeste de akıl hastalığı bulunmuyor. Fakat belirli durumlarda aşırı bilgisayar oyunu bağımlılığı olumsuz etkiler yaratabilir" dedi.

Birçok kişi bilgisayar oyunu oynamanın akıl sağlığını bozabilecek bir eylem olmadığını düşünse de ESET güvenlik şirketi uzmanları, 500 bilgisayar oyuncusuyla yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 10'unun bilgisayar başında 12 ila 24 saat vakit geçirdiğini açıklamıştı.

Doğan Haber Ajansı
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