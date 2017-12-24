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Cerrahi alet sektöründe dünyaya açıldılar

Samsun'da 1970'li yıllarda küçük bir torna atölyesinde cerrahi alet tamiri yaparak sektöre giren ailenin kurduğu Bahadır Tıbbi Aletler AŞ, bugün Türkiye ve ABD'de 3 fabrika ile Almanya'daki satış ofisiyle uluslararası bir firmaya dönüştü.
24 Aralık 2017 19:25
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Cerrahi alet sektöründe dünyaya açıldılar

Fatih Mehmet Kürkçü

Samsun'da 1970'li yıllarda küçük bir torna atölyesinde cerrahi alet tamiri yaparak işe başlayan Bahadır ailesinin sahibi olduğu Bahadır Tıbbi Aletler AŞ'nin, bugün yurt içi ve dışında 3 fabrika ile satış ofisi bulunuyor.

Cerrahi alet üretiminde dünyada Almanya Tuttlingen, Pakistan Sialkot'ten sonra üçüncü kümelenme merkezi olan Samsun'daki firmalarda üretilen medikal ve cerrahi ürünler aralarında ABD, Almanya ve Çin'in de bulunduğu 70'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Dünyaya cerrahi alet ihraç eden Samsun'daki firmalardan biri de sahiplerinin işe başlama hikayesiyle dikkati çeken Bahadır Tıbbi Aletler AŞ.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Mustafa Kamil Bahadır, AA muhabirine, Bahadır ailesi olarak 1970'li yıllarda açtıkları torna atölyesiyle iş hayatına atıldıklarını söyledi.

Zaman zaman doktorların bozulan cerrahi aletleri tamir için kendilerine getirdiklerini belirten Bahadır, "Doktor arkadaşlar bu aletleri bize getiriyor, biz de tamir ediyorduk fakat bunun işimiz olacağını hiç tahmin etmiyorduk. Öyle bir zaman geldi ki artık bu, işimiz haline geldi." dedi.

Bir süre sonra medikal ve cerrahi aletler alanında yoğunlaşmaya karar verdiklerini ve 1982 yılında bugünkü firmalarını kurduklarını anlatan Bahadır, "Daha önce piyasada torna, gemi ve iş makinesi bakım ve onarım işleri yapıyorduk. Bugün Türkiye'de önde gelen cerrahi alet üreticilerinden biri olduk. Sağlık kurumlarının bütün branşları için 12 bin çeşit cerrahi alet üretiyoruz. Üretimden elde ettiğimiz tecrübeyi Ar-Ge çalışmalarıyla geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerika'da fabrika, Almanya'da satış ofisi

Bahadır, bugün kardeş ve kuzenlerden oluşan 9 ortak olduklarını, fabrikalarında 200'den fazla işçiyi istihdam ettiklerini aktararak, 10'dan fazla taşeron firmayla da çalıştıklarını kaydetti.

Samsun'daki iki fabrikalarında cerrahi alet ve tel sepet üretimi yaptıklarına işaret eden Bahadır, şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde bir fabrikamız var. Orada oluşturduğumuz marka ile faaliyet yürütüyoruz. En büyük ihracat yaptığımız ülke, bu işin merkezi Almanya. Tuttlingen bölgesindeki 6-7 firma için üretim yapmaktayız. Bahadır ailesi Türkiye ve Amerika'daki 3 fabrika ile Almanya'daki satış ofisiyle faaliyet yürütüyoruz."

Anadolu Ajansı
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