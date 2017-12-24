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Diz ağrısı şikayetiyle gitti bakın ne çıktı!

Konya'da diz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan 51 yaşındaki Nermin Uzbaş'ın dizlerinden irili ufaklı 967 tane eklem faresi çıkarıldı
24 Aralık 2017 19:34
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Diz ağrısı şikayetiyle gitti bakın ne çıktı!

51 yaşındaki 2 çocuk ve 5 torun sahibi Nermin Uzbaş, bir süre önce dizlerinde ağrı şikayetiyle Medova Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde Nermin Uzbaş'ın dizlerinde eklem faresi olduğu tespit edilerek ameliyata alındı. Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Ata, hastanın uzun süredir ağrısı olduğunu söyleyerek, "Hastamız bize dizde uzun süreli ağrı, şişlik, kilitlenme ve ses gelmesi şikayetleri ile başvurdu. Muayenesini yaptık. MR'larını çektirdik, tetkiklerini yaptık ve kapalı ameliyata karar verdik. Her iki dizinde de, özellikle sol dizinde fazla olmak üzere menisküs yırtığı ve pek çok sayıda eklem faresi tespit ettik. Her iki dize de artroskopi ameliyatını uyguladık. Hastamızın dizlerinden 256'sı büyük olmak üzere 967 adet eklem faresi çıkardık. Bu eklem farelerinin oluşmasına sebebiyet veren eklem zarını da operasyon sırasında çıkardık. Hastamız operasyondan saatler sonra kendi başına yürümeye ve hareketlerini tam olarak yapmaya başladı. Şu anda sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

"Dizde ağrı, şişlik, ses gelmesi, hareket kısıtlılığı ve takılma eklem faresi olabilir"

Eklem fareleriyle ilgili bilgi veren Op. Dr. Ata, "Eklem fareleri bazen düşme, çarpma sonucu, spor faaliyetlerinden sonra ya da darbelerden sonra oluşabilir. Bazen de bu hastamızda olduğu gibi eklem zarı buna sebebiyet verebilir. Dizde ağrı, şişlik, ses gelmesi, hareket kısıtlılığı, takılma gibi şikayetler yapabilir. Biz bu hastaları eskiden açık ameliyatlarla tedavi ediyorduk. Şu anda teknoloji ve tıbbın gelişmesi ile kapalı ortamda ameliyat yapabiliyoruz. Bizim önerimiz bu tür şikayetleri olan hastaların çok ileri seviyeye gelmeden, çözülmesi güç hale gelmeden ve komplike durumlar, kalıcı sakatlıklar yaşamadan bir an önce doktorlarına başvurarak operasyonlarını ya da tedavilerini yaptırmalarıdır" dedi.

Op. Dr. Bilgehan Ata, eklem farelerinin çok sık rastlanan bir durum olmadığını belirterek, "Eklem faresi çok sık olmamakla birlikte zaman zaman karşılaştığımız bir durum. Ancak bu hastada ilginç olan sayının fazla olması. Genelde ameliyatlarda bir tane, iki tane görebiliyoruz ama bu kadar sayıdaki eklem faresi ile ilk defa karşılaşıyorum meslek hayatımda. 967 adet eklem faresi çıkardık. Hatta ameliyathanenin yerlerine döküldü. Saymamız çok zor oldu" şeklinde konuştu.

"Yaşam kalitem düşmüştü 5-6 senedir"

Ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan Nermin Uzbaş ise, "Benim 5-6 senedir dizlerimde aşırı bir ağrı vardı. Özellikle dizlerimden yolda yürürken sesler geliyordu, takılıyordu ve tabanlarıma basamıyordum. Birkaç doktora gittim, kullandığım farklı ilaçların yan etkisi dediler. Ama bunun böyle olmadığını anladım. Bir gün akşam eşimle dışarı yemeğe gittik, kalkamadım masadan. Doktorumuz Bilgehan Bey'i aradık. Geldik, filmlerimiz, MR'larımız çekildi. Ondan sonra dizimde bir rahatsızlık olduğunu anladım ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Önce korktum ama ağrılar çok fazlaydı. Bir de sancım vardı. Yani benim yaşam kalitem düşmüştü 5-6 senedir" ifadelerini kullandı.

"Öğle saatlerinde ameliyat oldum, ertesi sabah kendi ihtiyaçlarımı kendim karşıladım"

Uzbaş, "Diz ameliyatı olunca ayağa kalkamamaktan korkuyorsunuz. Karar verdim. Hocama da güvendim. Ameliyatı oldum. Olurken de çok rahattım. Ben bu kadar kolay olacağını hakikaten tahmin etmiyordum. Öğle saatlerinde ameliyat oldum, ertesi sabah kendi ihtiyaçlarımı kendim karşıladım kimseye muhtaç kalmadan. Çok mutlu oldum. Şimdi dizlerimden de çok memnunum. Çok rahat geldim. Ben kimsenin desteğini almıyorum. Özellikle de tabanlarımı, ayaklarımı hissetmek benim için en büyük mutluluktu. Benim iki senedir ayaklarım yokmuş. Bu kadar kolay olduğunu bilseydim gerçekten daha önce yaptırırdım ameliyatımı" dedi.

"Nazar olacak diye korkuyorum, onun için soranlara biraz ağrım var diyorum"

Öncesinde ameliyattan çok korktuğunu söyleyen Uzbaş, "Özellikle ameliyat sonu sancılardan, ağrılardan, kanamalarımın olmasından, ayağa basamamaktan, özel ihtiyaçlarımı giderememekten korkmuştum. Ameliyat sonrası hiç ağrı ve sancı hissetmedim. Doktorumun yazdığı ağrı kesicileri dahi kullanmadım. Sadece antibiyotiklerimi ve gerekli olan birkaç ilacımı kullandım. Buraya da çok rahat geldim. Koşarak gideceğim utanmasam. Nazar olacak diye korkuyorum, onun için biraz ağrım var diyorum soranlara. Çok mutluyum" şeklinde konuştu
İhlas Haber Ajansı
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