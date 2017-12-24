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Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Harmancı yönetimindeki 63 K 1782 plakalı minibüs, Akçakale-Ceylanpınar karayolunun 35. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Harmancı ile isimleri henüz belirlenemeyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 kişi daha yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
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