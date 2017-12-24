1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BTK uyardı: Sahte e-Devlet'e dikkat

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Mobil uygulama mağazalarında ismi E-Okul, E-Devlet, SGK, HGS olan 32 sahte uygulamayı tespit ettik. Vatandaşlarımız, kişisel verilere ulaşan bu uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine baksın" dedi.
24 Aralık 2017 20:05
Yazdır
BTK uyardı: Sahte e-Devlet'e dikkat

BTK Başkanı Sayan, Türkiye Bilişim Derneği tarafından 34'üncüsü düzenlenen Bilişim Kurultayı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Sayan, dijital dönüşüm kapsamında oluşturulan ulusal geniş bant planıyla ilgili strateji taslağının oluşturulduğunu, yarın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından bu planın açıklanacağı müjdesini verdi.

Mobil geniş bant stratejisiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Sayan, "Mobil alanda güçlü bir iletişim altyapısı kurmadan dijital dönüşüm gerçekleştirmek mümkün olamaz. Güçlü altyapı olmadan güçlü Türkiye hedefine ulaşamayız. Altyapının ilerlemesi için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

5G ile ilgili çalışmalara başlandığını ve bu kapsamda 5GTR Forumu'nu kurduklarını hatırlatan Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"5G Türkiye Forumu'nun ilk sacayaklarını oluşturmak üzere 5G Mahallesi Projemizi hayata geçirdik. ODTÜ-Hacettepe ve Bilkent Teknokent bölgesini 5G alanı olarak belirledik ve bütün testlerimiz bu alanda yapılıyor olacak. Bu alanın şöyle bir önemi var; üniversite öğrencileri, hastaneler, kamu binaları herkes bu imkanı test edebiliyor olacak ve 5G'nin getirmiş olduğu fırsatları değerlendirmiş olacağız."

Mobil uygulama mağazalarında yer alan sahte uygulamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Sayan, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Mobil uygulama mağazalarında vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde etmeye yönelik olarak bazı uygulamalar yer almakta.

Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde E-Devlet, SGK, HGS, E-Okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamadan 32'sinin sahte olduğunu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiğini tespit ettik. İsmi SGK, HGS, E-Okul olan sahte uygulamalardan 32'sinin vatandaşların verilerini alabildiğini tespit ettik ve bu uygulamalar kurulum esnasında gereksiz izin istemekte, kişisel verilere ulaşabilmekte.

Bir diğer sahtecilik uygulaması da bankacılık uygulamalarında görülüyor. Kişilerin SMS bilgisine kadar erişim izni alan sahte uygulamalar bankacılık uygulamalarındaki bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerine ulaşmasına yol açabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımız sadece bilenen mecralardan bu uygulamaları indirmeli, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için ise indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine bakması gerektiği konusunda uyarmak istiyorum."

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 3 1
Bu haber 8,462 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Google'da sağlıkla ilgili en çok bunları arattık
24 Aralık 2017 22:40		 'Cep'ten internet kullanımı yüzde 71 arttı
23 Aralık 2017 16:10
Bakanın adını kullanan Çiftlik Bank'a suç duyurusu
23 Aralık 2017 13:47		 Bitcoin 5 gün içinde neden yüzde 30'a yakın değer kaybetti?
22 Aralık 2017 21:27
Kitap kurtlarının seveceği mobil uygulama
20 Aralık 2017 00:19		 Twitter anti taciz kurallarını uygulamaya koyuyor
18 Aralık 2017 19:35
İnternette en yüksek artışın yaşandığı abonelik türü belli oldu
16 Aralık 2017 14:47		 İnternet kullanımı daha hızlı büyüyor
10 Aralık 2017 22:24
Rusya menşeli Antivirüs yazılımlarını kullanmayın!
09 Aralık 2017 23:06		 Swarm'da rekor Türkiye'nin
08 Aralık 2017 13:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.12.2017 arsenal vs liverpool maçı 1
niye alkışlıyorsunuz,yanlış anlaşıldı herhalde 1
her gece aynı adamla film izlemek zamanla sıkıcı hale geliyor 1
23.12.2017 sivasspor vs beşiktaş maçı 7
beşiktaş sompo japan 1
cüneyt çakır 2
fatih terim 2
23.12.2017 a.konyaspor vs fenerbahçe maçı 9
medipol başakşehir 1
şenol güneş 5
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam