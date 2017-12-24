Başbakan'dan Adıyaman'a hızlı tren müjdesi

K Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinden 128 ülke dimdik duruşuyla ABD'nin kararını kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Artık bundan böyle 'Ben yaptım oldu' alışkanlığı geçerli değildir." dedi.

Yıldırım, Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, olağan kongrelerin yenilenme ve tazelenme şuuruyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gittiği her ilde vatandaşların kendilerini coşkuyla karşıladığını belirten Yıldırım, "Sizlerin coşkunuzla, sevginizle yenileniyoruz, tazeleniyoruz. Adıyaman, adı gibi insanların yaşadığı bir mekan. Adıyaman 15 yıldır AK Parti'yi bağrına basıyor. Arkana bakma yürü kardeşim, Adıyamanlılar önde gider. Her seçimde AK Parti'ye daha fazla destek veren, bu başarıya imza atan teşkilata teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Adıyaman'ın 2007 seçimlerinde yüzde 65'in üzerinde oy oranıyla AK Parti'ye destek verdiğini hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2011 seçimlerinde daha da artırdınız, yüzde 67'nin üzerinde destek verdiniz. 2007 halk oylamasında yüzde 85'i geçtiniz. Anayasa değişikliğine 16 Nisan'da yine çok yüksek bir destekle Adıyaman 'evet' dedi. Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçiminde yüzde 70 ile rekor kırdınız. Dışarıdan kurgulanan karanlık oyunları, senaryoları boşa çıkardınız. 15 Temmuz darbe girişimini dik duruşunuzla boşa çıkardınız. Felaket tellallarını ezip geçtiniz."

"Bizler büyük bir davanın neferleriyiz"

Adıyaman'ın çıtayı her zaman yükselttiğini vurgulayan Yıldırım, "Bizler büyük bir davanın neferleriyiz. Bu kutlu yolun yolcusuyuz." dedi.

Başbakan Yıldırım, 2003'ten bu yana Türkiye'ye önemli eserler kazandırdıklarını, 80 milyon vatandaşın her birinin gurur duyacağı bir Türkiye'yi inşa etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde çalıştıklarını ve büyük eserlere imza attıklarına dikkati çekti.

Mecliste 2018 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlandığını anımsatan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bütçe 65. Hükümet'in ikinci, AK Parti iktidarlarının 16'ncı bütçesi. 2018 bütçesi 763 milyar liraya ulaştı. Bu ne anlama geliyor? 2002'de AK Parti iktidarının ilk bütçesi 120 milyar liraydı. Demek ki ilk bütçemiz ile 16'ncı bütçemiz arasındaki fark tam 6 kat. 6 kat bütçeye ulaşmışız. 2018'de eğitime ayırdığımız bütçe, 2002 bütçesinin tamamından daha fazla. İşte AK Parti farkı bu. Bütçe büyüklüğündeki bu değişim bile AK Parti'nin Türkiye için ne kadar önemli işler yaptığını ortaya koyuyor."

"Bizim dilimiz Türkiye'nin dilidir"

Yeni dönemde güçlerini artırarak 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Biz bu yola çıkarken Adıyaman'ın hayır duasını alarak çıktık. Her yaptığımız işten Adıyaman ne fayda sağlar, bunu hep düşündük, hep hesaba kattık. Bizim dilimiz Türkiye'nin dilidir. Bizim dilimiz Anadolu'nun dilidir, Trakya'nın dilidir. Bizim dilimiz, muhabbetimiz Adıyaman'ın o zarif, o ince, o nazik üslubuyla harmanlanmıştır. Biz bulunduğumuz her ortamda, konuştuğumuz her zeminde Yunus'un, Mevlana'nın diliyle yani gönül diliyle konuşuruz ama muhalefete bakın, muhalefet öyle mi? Yapıcı dil bir türlü muhalefete nasip olmadı." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok önemli bir terörle mücadele sürecinden geçildiğine işaret etti.

Bölücü terör örgütü PKK, DEAŞ ve devlet içine sızmış FETÖ ile amansız bir mücadelenin sürdüğünü aktaran Yıldırım, "Ana muhalefet partisi çıkmış bu mücadelede iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Halkımızın, ülkemizin güvenliği için aldığımız önlemleri, olağanüstü hali kastederek 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyebiliyor. Hem de bu sözü 15 Temmuz'da bombalanan Gazi Meclis'te, milletin oylarıyla geldikleri yerde sarf ediyor. 15 Temmuz'u yok sayarak 20 Temmuz diye kendince bir şey uyduruyor." diye konuştu.

Yıldırım, anamuhalefetin bu sözlerinin 15 Temmuz şehitlerine ve onların aziz hatıralarına en büyük saygısızlık olduğunu belirtti.

"Ülke kazansın, millet kazansın diye durmak yok"

Anamuhalefetten milletin derdine çare olacak hiçbir hayırlı iş, hayırlı proje, söz duymadıklarını aktaran Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye'nin gelecek hedeflerine dair tek bir cümle duydunuz mu? Toplumsal barış, demokrasi hak ve özgürlükler için hiçbir adım attıklarını gördünüz mü? Göremezsiniz, çünkü yok. Bunlarda bilgi, proje, gelecek vizyonu yok. Dürüstlük ise zaten yok. Yalan dolan, hakaret bunlarda gırla. Allah aşkına söyleyin bunlardan ülkeye bir fayda gelir mi? Milletin Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye olan güvenini ne yazık ki bunlar hazmedemiyor. Sadece 'AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin' diyorlar. Ben buradan diyorum, ülke kazansın, millet kazansın diye durmak yok."

Başbakan Yıldırım, engelleri aşa aşa, oyunları boza boza yollarına devam edeceklerini, sadece ülke için değil uluslararası arenada da doğruları söylemeye, mazlumun, mağdurun yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Yanlış hesap Kudüs'ten döndü"

Kudüs'te yaşanan olaylara da değinen Yıldırım, Amerikan yönetiminin Kudüs ile ilgili aldığı kararın BM'ye çarptığını ve geri döndüğünü belirtti. BM üyelerinden 128 ülkenin dik duruşuyla ABD'nin kararını kabul etmediğine dikkati çeken Yıldırım, yanlış hesabın Kudüs'ten döndüğünü vurguladı.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Artık bundan böyle 'Ben yaptım oldu' alışkanlığı geçerli değildir. BM'de aklı selimin galip gelmesi bölgede barış ve çözüm ümidini güçlendirmiştir. Bu kararla sadece Kudüs ve Filistin değil insanlığın onuru kazanmıştır.

Türkiye olarak bu kararın bu yönde çıkması için başta Cumhurbaşkanımız olarak büyük gayret gösterdik. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da olağanüstü toplantıya çağırdık ve dünyanın vicdanını harekete geçirdik. Bu gayretlerimizin sonunda hayırlı bir neticeye ulaştığımız için mutluyuz, gururluyuz. Türkiye başta Filistin olmak üzere bütün mağdur ve mazlum milletlerin, ezilenlerin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Dünyanın iyiliği, insanlığın selameti için çalışmaya devam edeceğiz."

Hızlı tren müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Adıyamanlılara, "Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasına hızlı tren yapacağız" diye söz verdiklerini belirterek, proje ihalesinin ve yer tesliminin yapılıp sürecin başladığı müjdesini verdi.

Yıldırım, Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

Adıyaman'a yapılan yatırımları anlatan Yıldırım, kentte 2002'de sadece 8 milyon dolar ihracat yapılabilirken 42 kat artışla bugün ihracat rakamının yılda 338 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Adıyaman'a son 15 yılda hükümetin 11 milyar lira yatırım yaptığını dile getiren Yıldırım, bugüne kadar Adıyaman'a 3 bin derslik kazandırdıklarını, şimdi de 65 yeni okul yapacaklarını anlattı.

"Sahabeler Şehri Adıyaman için Samsat'ta Safvan Bin Muattal hazretlerinin kabri yanında bir sahabe külliyesi inşa ediyoruz." diyen Yıldırım, buraya dükkanlar, kurs mekanları ve misafirhane gibi yerlerin yapılacağını belirtti.

Yıldırım, Adıyaman'ın tarihi eserlerinden Tuz Han'ı da restore edeceklerine dikkati çekerek, sağlık alanında da 15 yılda kente irili ufaklı 40 sağlık tesisi kazandırdıklarını, 300 yataklı doğum ve çocuk hastanesi ile 150 yataklı bir devlet hastanesi yapacaklarını dile getirdi.

Çelikhan ilçesine ise 40 yataklı bir hastane ile lojman yapacaklarını bildiren Başbakan Yıldırım, "Adıyaman'ın tarihi zenginliklerini ortaya çıkarmak için Arkeoloji ve Panorama Müzesi yapılacak. İnşallah buranın tarihi eserleri burada sergilenecek, Adıyaman'ın tarihi eserleri gün ışığına çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kentte tarım yatırımlarında da önemli mesafeler kat edildiğine değinen Yıldırım, gelecek yıldan itibaren sulama projelerine öncelik vereceklerinin altını çizdi.

"Sertifikalı Tohumculuk Test Merkezi" kurulacak

Başbakan Yıldırım, Adıyaman'dan çevre illere de hizmet verecek "Sertifikalı Tohumculuk Test Merkezi" kuracaklarını anlatarak, Çetintepe Barajı Hamzalar Regülatörü'nün çalışmalarının devam ettiğini ve gelecek yıl hizmete alınacağını aktardı.

Koçali Barajı'nın sulama altyapısının da yapılacağını ifade eden Yıldırım, Gömükan Barajı'nın inşaatının sürdüğünü, 100 milyon metreküp su hacmine sahip Büyükçay Barajı'nı da yapacaklarını kaydetti.

Adıyaman'a son 15 yılda ulaşımda da çağ atlattıklarını bildiren Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sonra Türkiye'nin en zarif ve güzel asma köprüsü olan Nesibi Köprüsü'nü yaptıklarını, Kuzey Çevre Yolu Projesi'ni başlattıklarını anımsattı.

Yıldırım, "Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasına 'hızlı tren yapacağız' diye söz vermiştik. Onun da proje ihalesini yaptık, yer teslimini yaptık, süreç başladı. Hiç merak etmeyin adı gibi yaman bu hattı da kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bir süre önce Samsat'ta deprem felaketi yaşandığını hatırlatan Yıldırım, "O depremden zarar gören kardeşlerimizin evlerini yeniden yapmak, Samsat'ı yeni baştan inşa etmek için yasal, kanuni engel vardı ama sadece Samsat'a yönelik kanun çıkardık, şimdi bütün binaları yeniden yapıyoruz." diye konuştu.

Adıyaman'a Mermer, İhtisas Organize Sanayisi kuracaklarını da vurgulayan Yıldırım, "Adıyaman'ın doğal kaynakları daha çok değer kazanacak, ihracatı, ticareti daha çok artacak. Daha fazla istihdam olacak, daha fazla gençlere iş aş olarak gelecek." değerlendirmesini yaptı.

"Bu kongre AK Parti için bir şölen"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'de ve Adıyaman'da yaptıkları hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

Kongrenin AK Parti için bir şölen, bir bayrak değişimi olduğunu belirten Yıldırım, salondakilere, "Beraber yola çıktığımız Mehmet Erdoğan kardeşimle beraber 2019'a Adıyaman hazır mı? Adıyaman, 2019'da yeni destan yazmaya var mısın?" diye sordu. Salondakiler Yıldırım'a "Varız" cevabını verdi.

Başbakan Yıldırım, Meclis Başkanvekiline, milletvekillerine, belediye başkanına ve bütün belediye başkanlarına, Adıyaman'ın bugünlere gelmesinde desteği olan bütün partililere teşekkür ederek, "Bu kadrolar bizim başımızın tacıdır. Başımız, gözümüz üstünde yeri vardır. Bizi bu günlere getiren bu kadrolardır, AK kadrolardır. Biliyorum ki 2019'a da gençlik ve kadın kollarımız, ana kademelerimiz çalmadık kapı, sıkılmayacak bir el bırakmayacaksınız. 2002'de başlattığımız bu yürüyüşü sizlerin de desteği ve katkısı ile daha da ileriye taşıyacağız." diye konuştu.