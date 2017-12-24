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Diyanet'e alınacak kadroların dağılımı açıklandı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet'e alınacak 9 bin 500 personelin kadrolarını açıkladı.
24 Aralık 2017 20:25
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Diyanet'e alınacak kadroların dağılımı açıklandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın 2018 yılında kamuya 110 bin personel alınacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ Diyanet'e alınacak 9 bin 500 personelin kadrolarını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ şunları kaydetti:

"Başbakanımız Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 9.500 personel alacağını açıkladı. Alınacak personelin dağılımı: 6000 imam hatip, 3000 Kur'an kursu öğreticisi, 500 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 9.500 personel alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmi alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun."
İhlas Haber Ajansı
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