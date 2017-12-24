Yıldırım, Kilis Belediye Başkanlığını ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Belediyesini ziyaret etti.

Partisinin 6'ncı Olağan Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Yıldırım, daha sonra beraberinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz ile Mustafa Ataş'ın yanı sıra bazı milletvekilleriyle Kilis Valiliğine geçti.

Burada girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, ardından da yaklaşık 30 dakika Vali Mehmet Tekinarslan ile basına kapalı görüştü.

Valilikten çıkarak beraberindekilerle Kilis Belediye Başkanlığına kadar yürüyen ve yolda karşılaştığı vatandaşları selamlayan Yıldırım, burada Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1,5 saat sürdü.