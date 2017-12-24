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İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü hayatını kaybetti
MUĞLA Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü 53 yaşındaki Mehmet Koç, kaldığı lojmanda kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
MUĞLA Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü 53 yaşındaki Mehmet Koç, kaldığı lojmanda kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Muğla Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Koç, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde kaldığı lojmanda ölü bulundu. Bugün öğle saatlerinde eşini uyandırmak isteyen Sabahat Koç, tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Müdür Koç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Koç'un dün (cuma) akşam saatlerinde mide rahatsızlığı nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Muğla Valisi Esengül Civelek, "Çok değerli bir çalışma arkadaşımızı kaybettik. Acımız büyük. Görevini en iyi şekilde yerine getiren birisiydi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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