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Tek tip kıyafet giymeyen suçluya ne ceza verilecek?
696 sayılı KHK'da yer alan hükme göre, tek tip kıyafet giymeyen terör zanlısına, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası verilecek.
696 sayılı KHK ile, 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giymek zorunluluğu getirildi.
Diğer taraftan, KHK'nın 101. maddesiyle tek tip kıyafetı giymeyenlere verilecek ceza da belli oldu.
Buna göre, Ceza infaz kurumu idaresince verilen kıyafetleri giymeyen veya verilen kıyafetlere kasten zarar verenlere ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası verilecek.
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