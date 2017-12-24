İstanbul'da denetimlerde 45 bin 430 kişiye ceza kesildi

İstanbul'da 4 - 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 45 bin 430 kişiye ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu tarihlerde kent genelinde 57 bin 375 sürücü ve aracı kontrol etti.

Denetimlerde, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, park yasağına uymamak, fazla yolcu taşımak, tonaj sınırını aşmak, kırmızı ışık ihlali, korsan taşımacılık yapmak, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak, şerit ihlali, motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 45 bin 430 kişiye ceza uygulandı. Ayrıca 11 bin 415 araç otoparka çekilirken, 3 bin 336 araç da trafikten men edildi.

Aynı tarihlerde kent genelinde 10'u ölümlü, 297'si yaralanmalı ve 569'u hasarlı olmak üzere 876 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı.