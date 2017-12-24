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Ankara Valisi'nden tatil isteklerine yönelik açıklama

Ankara valisi Ercan Topaca, yarın için Ankara'da tatil ilan edilmesini gerektiren bir durum olmadığını söyledi
24 Aralık 2017 21:09
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Ankara Valisi'nden tatil isteklerine yönelik açıklama

Ankara valisi Ercan Topaca kar tatiliyle ilgili açıklamada bulundu

Topaca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi

"Sevgili öğrenciler,
Meteorolojik tahminlere göre, okulların tatil edilmesini gerektirir bir durum bulunmamaktadır.
İyi dersler."
Memurlar.Net - Özel

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