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Ankara Valisi'nden tatil isteklerine yönelik açıklama
Ankara valisi Ercan Topaca, yarın için Ankara'da tatil ilan edilmesini gerektiren bir durum olmadığını söyledi
Ankara valisi Ercan Topaca kar tatiliyle ilgili açıklamada bulundu
Topaca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi
"Sevgili öğrenciler,
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