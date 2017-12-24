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MHP'li Yurdakul'dan sağlık eleştirisi

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Manavgat'ta partisinin istişare toplantısına katıldı. Yurdakul, 2002 yılından bu yana Türkiye'de uygulanan sağlık politikalarını eleştirdi.
24 Aralık 2017 21:24
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MHP'li Yurdakul'dan sağlık eleştirisi

MHP MYK Üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, partisinin Manavgat ilçesinde düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Partililere son gelişmeler hakkında bilgi veren Yurdakul, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Türkiye'de 2002 yılında bu yana uygulanan sağlık sistemini eleştiren Yurdakul, Sağlık politikası, performans sistemi adı altında kışkırtılmış sağlık talebine dayanıyor. Siz doktorlara ve sağlık çalışanlarına diyorsunuz ki 'Ne kadar çok hasta o kadar çok para', 'Ne kadar çok tetkik o kadar para' performans sistemi adı altında. O zaman doktor günde 80- 100 hastaya bakmak zorunda kalıyor, bir hastaya 7 dakika ayırıyor. El insaf, siz 7 dakikada nasıl hastanın şikayetlerini dinleyip, muayenesini yapıp, tetkiklerini değerlendireceksiniz dedi.

Yurdakul 2016 yılında Türkiye'de ışın alarak çekilen tomografi sayısının 15 milyon, MR sayısının ise 12 milyon 500 bin olduğunu belirtti. Türkiye'de 2002 yılında toplam muayene sayısının 202 milyon olduğunu aktaran Yurdakul, bu rakamın 2016 yılında 683 milyon 500'e yükseldiğini, bunun da 110 milyonunun acil servislere yapılan başvuru olduğunu söyledi.

Ahmet Selim Yurdakul, bunu önlemek için aile hekimliği sisteminin koruyucu sağlık hizmetleri olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve böylece sağlık harcamalarının azalacağını kaydetti.

Türkiye'de 2016 yılı rakamlarıyla 3 bin 520 aileye bir aile hekimi düştüğünü vurgulayan Ahmet Selim Yurdakul, şöyle dedi Aile hekimi sayısının arttırılması gerekiyor. Ancak siz kurmuş olduğunuz aile hekimliğinde ne yapıyorsunuz biliyor musunuz Aile hekimliğinin gerçek koruyucu sağlık hizmetlerini yapması için ortam sağlamıyorsunuz.

Defin ruhsatlarından tutun, servis şoförlerinin raporlarına, evde doğumların gerçekten o anneden babadan olup olmadığını araştırılması gibi farklı farklı konularda görevler veriyorsunuz. Bir aile hekimi bunlarla mı uğraşacak yoksa koruyucu sağlık hizmetlerini vermek için o bölgedeki ailelerin sağlığını mı koruyacak Siz bu ortamı sağlamıyorsunuz. Bunlarla birlikte aile hekimlerine nöbet sorunları, cezai sorunlar, giderlerinin artması, aile sağlığı merkezi içerisindeki eleman azlığı gibi birçok sorunla da karşı karşıya bırakıyorsunuz. Sanal bir aile sağlığı merkezi kuruyorlar. İçinde hiç kimse yok. Niye, işte 3 bin 520 kişiye bir aile hekimi düşüyor ya, onun sayısını azaltmak için. Resmi rakamlarla oynama yapmak için. Bunlar yanlış politikalar.

Doğan Haber Ajansı
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