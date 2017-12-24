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Karın keyfini çocuklar çıkardı

AFYONKARAHİSAR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar yağmasına en çok sevinenler çocuklar oldu. Evlerinden getirdikleri tepsilerin üzerine oturan çocuklar rampalardan kayarak eğlendi.
24 Aralık 2017 21:29
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Karın keyfini çocuklar çıkardı

Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken karın yağmasına çocuklar sevindi. Tepsilerle evlerinin önündeki rampalardan kayan çocuklar karın tadını çıkardı.

PARKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar birikintileri binaların çatılarıyla ağaçların üzerinde toplandı. Kent merkezindeki Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı ile Anıtpark'taki Utku Anıtı da beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ardından Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları başlattı.

BUZLANMAYA KARŞI UYARI

Afyonkarahisar'da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, yetkililer halkı don olaylarına karşı uyardı. Kentte dün gece sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen sıcaklık sabah saatlerinden itibaren 2 dereceye yükseldi.

KAPANAN YOL YOK

Türkiye'deki ulaşımın en önemli kavşak noktasında yer alan Afyonkarahisar'da şehirlerarası yollarda ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Olası aksaklıklara karşı ekiplerin hazır beklediği belirtildi.

Çay ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerine kadar süren kar nedeniyle özellikle kent merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri kaldırımlar ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Doğan Haber Ajansı
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