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'Dur' ihtarına uymayan araçtan uzun namlulu silah çıktı

Sakarya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
24 Aralık 2017 21:34
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'Dur' ihtarına uymayan araçtan uzun namlulu silah çıktı

Sakarya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde plakası öğrenilemeyen bir otomobilden şüphelenen polis ekipleri, otomobile 'dur' ihtarı yaptı. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ve kaçan otomobil arasında uzun süreli kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrasında polis ekipleri kaçan şüpheli otomobili sokak arasında yakaladı. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Ekipleri otomobil üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde otomobil içerisinde çok sayıda uzun namlulu silah geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Kaçakçılık ve Organize İşlerle Şube Müdürlüğüne götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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