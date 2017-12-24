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CHP'li Özel: Biz istedik ki bir milyon kişi kadro alsın

CHP Grup Başkanvekili Özel: - "(695 sayılı KHK ile taşeron işçilere kadro verilmesi) Biz istedik ki bir milyon kişi kadro alsın. Üç sendika, tarihinde ilk defa bir metin altına imza attı DİSK, Türk-İş ve Hak-İş ama bu imzalara rağmen Mecliste bu konu konuşulurken bu 3 konfederasyon çağrılmadı"
24 Aralık 2017 21:46
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CHP'li Özel: Biz istedik ki bir milyon kişi kadro alsın

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 695 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devlette çalışan taşeron işçilerine kadro verilmesine ilişkin, "Biz istedik ki bir milyon kişi kadro alsın. Üç sendika tarihinde ilk defa bir metin altına imza attı." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nde konuşan Özel, bugün sabah güne bir kanun hükmünde kararname ile uyandıklarını ve dün gece Meclisin tatile girmemesi için yalvardıklarını ancak 9 Ocak'a kadar TBMM'nin tatil edildiğini belirtti.

OHAL kapsamında bugün yayımlanan 695 sayılı KHK ile taşeron işçilerine kadro verildiğine işaret eden Özel, parti olarak taşerona kadro sözü verdiklerini, kendilerinden sonra diğer partilerin bunu gündeme aldığını vurgulayarak, "Biz istedik ki bir milyon kişi kadro alsın. Üç sendika tarihinde ilk defa bir metin altına imza attı DİSK, Türk-İş ve Hak-İş ama bu imzalara rağmen Mecliste bu konu konuşulurken bu 3 konfederasyon çağırılmadı." diye konuştu.

- Tek tip elbise giydirilmesi

OHAL kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirileceğine ilişkin düzenlemeye CHP olarak karşı olduklarının altını çizen Özel, şunları kaydetti:

"Örneğin mahkemeye gidene tek tip kıyafete giydirildi. Yargılama devam ederken kimin suçlu ve kimin suçsuz olduğunu bilemezsin. Mahkemeye çıkan herkese kıyafet veya tulumu giydirmek devletin gücünü göstermek değildir. Darbecinin tişörtüne 'kahraman' yazdırma veya elin darbecisi mahkemede mağdur ailelerin önünde fönlü saçlarla ve pahalı kıyafetlerle çaka sattırma. Ama bugün yapılan uygulama herkesi peşinen suçlu kabul edip, belki 10 gün sonra suçsuzluğu kabul edip salıverilecek bir kişiyi o tulum içerisindeki fotoğrafı ömür boyunca yüzüne vurulması sağlanacak. Düzenlemeye insan hakları açısından ve masumiyet karinesi açısından CHP olarak karşıyız."

Konuşmaların ardından iki liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Halil Tokul ve Semih Balaban aday olduğu seçimde 649 delegeden 574'ü oy kullandı. 342 oy alan Balaban yeni Manisa CHP İl Başkanı olarak seçildi.
Anadolu Ajansı
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