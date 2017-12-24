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'Sigarayı bırakırken su tüketimini arttırın'

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Akyüz, "Sigarayı bırakınca kilo almayı engellemek ya da varsa alınan kiloyu vermek mümkün. Yeter ki sigarayı bırakmaya kesin karar verilsin." dedi.
24 Aralık 2017 22:04
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'Sigarayı bırakırken su tüketimini arttırın'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, sigarayı bırakınca kilo almayı engellemenin ya da varsa alınan kiloyu vermenin mümkün olduğunu bildirdi.

Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, sigarayı bırakmaya karar verenler arasında genellikle kilo alma endişesi olduğunu belirterek, bu durumun sigarayı bırakmayı ertelemeye veya bu düşünceden vazgeçmeye neden olduğunu aktardı.

Doç. Dr. Akyüz, kilo alımının kontrol edilebilen geçici bir süreç olduğuna ama içilen her sigarayla vücutta oluşan hasarın geri dönüşünün olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sigaranın başta kanser olmak üzere birçok hastalık riskini arttırıcı etkisi kanıtlanmıştır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada özellikle yüksek nikotin bağımlılığı olanların; yağlı, şekerli, yüksek karbonhidratlı besinleri fazla tükettikleri bildirilmiştir. Ayrıca nikotin tüketimi ne kadar fazla ise sağlıksız beslenme alışkanlıklarının bırakılmasının da bir o kadar zor olduğu belirtilmektedir. Bu durum zaten sigaranın damarlarda oluşturduğu olumsuz etkileri daha da arttırarak kalp damar hastalıkları riskini arttırmaktadır.

"Sigarayı bırakırken su tüketimini arttırın"

Doç. Dr. Akyüz, sigarayı bırakırken kilo alınmasının diğer bir nedeninin de el-ağız alışkanlığı olan sigara yerine kalorisi yüksek besinlerin tüketiminin artması olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, yüksek kalorili sağlıksız besinler yerine aşırıya kaçılmadan çiğ sebze, meyve, süt ürünleri, kuruyemiş gibi sağlıklı atıştırmalıklarla ve su ile giderilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle suyun hem toksinlerin vücuttan atılması hem de oluşabilecek kabızlık sorunun giderilmesi için çok önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Akyüz, "Ayrıca su tüketimi arttırmak sürekli bir şeyler yeme hissini azaltacaktır. Lifli besinlerin tüketiminin arttırılması da hem kabızlığın giderilmesi hem de tokluk hissinin artmasına yardımcı olacaktır. Sigarayı bırakırken kilo alınmasının bir başka nedeni de sigaranın metabolizmayı kısa süreli hızlandırmasıdır. Sigara içildiğinde artan kalp atım hızı bunun bir göstergesidir. Sigarayı bırakınca metabolizma hızı yavaşlayıp, kalp atımı normal seviyelerine iner. Metabolizmayı spor yapıp, hareketi arttırarak sağlıklı bir şekilde hızlandırabilirsiniz. Kısacası sigarayı bırakınca kilo almayı engellemek ya da varsa alınan kiloyu vermek mümkün. Yeter ki sigarayı bırakmaya kesin karar verilsin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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