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Çocuklara matematiği oyunla sevdirecekler

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencileri Önder ve Eğilmez ilkokul öğrencilerine matematiği oyun oynayarak öğrenebileceği gerçeklik tabanlı oyun geliştirdi.
24 Aralık 2017 22:22
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Çocuklara matematiği oyunla sevdirecekler

Kadir Yıldız

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencileri Mehmet Önder ve Şahin Eğilmez ile aynı bölüm mezunu Eyyüp Aydın, ilkokul öğrencilerinin matematiği oyun oynayarak öğrenebilmesi için arttırılmış gerçeklik tabanlı oyun tasarladı.

Mehmet Önder, öğretmen olan ablasının öğrencileriyle eğitim amaçlı oynayacağı bir oyun istemesi üzerine Eğilmez ve Aydın ile kodlama ve yazılımla akıllı telefon ve tabletlere yüklenerek oynanabilen arttırılmış gerçeklik tabanlı oyun geliştirdi.

Oyunla öğrenciler, arkadaşlarının üzerine tanımlanan işaretleyicileri kullanarak çıkan problemleri çözebiliyor. Hem oyun oynayan hem de öğrenen öğrencilerin oyun sayesinde derslerini kolay öğrenmeleri amaçlanıyor.

Oyunu geliştiren ekip üyelerinden Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen olan ablasının kendisinden öğrencileriyle oynayabileceği bir oyun programı istediğini belirterek, bunun üzerine aklında arttırılmış gerçeklik üzerine bir oyun fikri doğduğunu söyledi.

Ankara'da 25-26 Kasım'da düzenlenen "ING Hackathon 2017" yarışmasına katılacak

Eğilmez'in isteği üzerine, bir bankanın desteğiyle Ankara'da 25-26 Kasım'da düzenlenen "ING Hackathon 2017" yarışmasına katılmaya karar verdiklerini ifade eden Önder, oyunu Eğilmez ve Aydın'la beraber yazdıklarını kaydetti.

Önder, yarışmada 2. olduklarını dile getirerek, "Öğrencilerin koordinasyon halinde oynayabileceği bir oyun olduğu için olumlu karşılandık. Oyun geliştiriyoruz, ablama demo yaptık, bu alandaki bazı kişilere de gösterdik. Herkes çok beğendi, öğrenmeye olumlu etkisi olacağı kesin. Oyunu ilk olarak ablamın sınıfına kurmayı düşünüyoruz. Öğrenci, arkadaşlarının üzerinde sayı gördüğü için doğru sonuca ulaşmak için arkadaşlarını doğru dizmek zorunda." diye konuştu.

"Evde veya sınıfta aralarında oynayarak matematikte pratik yapabilirler"

Aktif olarak bu öğrenme fiilinin içinde yer alan öğrencilerin bu durumdan olumlu etkileneceğini anlatan Önder, "Eğlenceli bir şekilde öğrenecekler. Matematiği öğrencilere oyunla öğretmeyi düşünüyoruz. Oynayarak hem daha rahat öğrenmeleri mümkün hem de aralarında ekip çalışması oluşuyor. Oyunla pratik zekayı öğrenmeye katıyorlar, kendi bilgilerini de değerlendirme fırsatı bulabiliyorlar. Bunu aynı zamanda öğrenciler telefonlarına veya tabletlerine yüklediği zaman aralarında da oynayabilir. Evde veya sınıfta aralarında oynayarak matematikte pratik yapabilirler." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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