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Google'da sağlıkla ilgili en çok bunları arattık

İnternet devi Google, dünya genelinde 2017 yılı boyunca en çok hangi sağlık sorunlarının arandığını açıkladı.
24 Aralık 2017 22:40
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Google'da sağlıkla ilgili en çok bunları arattık

İnternet devi Google, geride bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılında 'doktor' Google'a en çok sorduğumuz 10 sağlık sorusunu derledi... İşte geride bırakmaya hazırlandığımız 2017'de sağlıkla ilgili en çok arananlar.

Hıçkırığa ne sebep olur?

Horlama nasıl durdurulur?

Böbrek taşına ne sebep olur?

Neden sürekli yorgunum?

Grip ne kadar sürer?

Tansiyonum normalde kaç olmalı?

Kolesterolümü nasıl düşürebilirim?

Kolesterolümü nasıl düşürebilirim?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) nedir?

Lupus hastalığı nedir?

Bu yıl Selena Gomez ile tanınan lupus (deri veremi) en çok aratılan sağlık sorunları arasındaki yerini aldı.

NTV
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