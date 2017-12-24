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Zarrab, Kılıçdaroğlu'na açtığı davaları geri çekti
Reza Zarrab, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarını geri çekti. Kararı Zarrab'ın avukatı CHP avukatı Celal Çelik'e iletti.
ABD'deki İran ambarogusu davasında sanık olan Reza Zarrab'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davalara geri çekeceği belirtildi.
Kılıçdaroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Zarrab'a plaket verdiği dönem eleştirilerde bulunmuştu. CHP lideri, "Zarrab'ın bakanları ele geçirdiğini rüşvetçi olduğunu" söylemişti.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Zarrab, Kılıçdaroğlu hakkında toplam 6 manevi tazminat davası açtı. Bunlardan beşi Kılıçdaroğlu lehine, biri ise aleyhinde sonuçlanırken, davaların tümü Yargıtay aşamasında bulunuyor.
Zarrab'ın avukatının Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'i arayarak davalardan feragat ettiklerini, bununla ilgili kendilerini bilgilendirmek istediğini söylediği aktarıldı. Davalardan feragat edileceği sözlü olarak bildirilirken, UYAP sistemine henüz yansımadığı öğrenildi.
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