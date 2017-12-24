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OHAL Komisyonundan, 695 sayılı KHK için açıklama
OHAL Komisyonu 695 sayılı KHK ile ihraç edilen personelin itirazlarını 21 Şubat 2018 tarihine kadar komisyona yapması gerektiğini bildirdi
OHAL Komisyonu 695 sayılı KHK ile ihraç edilen personelin itirazlarını 21 Şubat 2018 tarihine kadar komisyona yapması gerektiğini bildirdi. İşte komisyondan yapılan açıklama
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA BAŞVURU SÜRESİ HAKKINDA DUYURU
23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılacak başvurulara ilişkin hususlar, 12/07/2107 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinde belirlenmiştir.
24 Aralık tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 695 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik ortamdaki başvuru işlemlerine ilişkin evrak teslim ve başvuru alındı belgesi düzenleme işlemi 21 Şubat 2018 tarihi Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.
Başvuru işlemi, başvurucu tarafından, https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formunun alınan çıktısı imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle birlikte valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesini müteakip buradaki görevli kişi tarafından yapılacak onay işleminden sonra tamamlanacağından, söz konusu başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin 21 Şubat 2018 tarihi Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir
Duyurulur.
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