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Aracı stop ettiren sürücü adayını araçtan indirmeyen öğretmene verilen ceza iptal edildi
Sürücü adaylarının aracı stop ettirmesinin direksiyon sınavını sonlandırılması gereken sebepler arasında yer almadığından davacının 15.08.2015 tarihinde yapılan direksiyon sınavında aracı stop ettiren sürücü adaylarının sınavını sonlandırmamasının verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak fiilini oluşturmadığı hususu dikkate alındığından davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-a maddesi uyarınca "uyarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına dair yarı kararı.
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