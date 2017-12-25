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25 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
25 Aralık 2017 00:05
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25 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyareti kapsamında Savakin'de incelemelerde bulunacak.

- Hartum Üniversitesi tarafından fahri doktora takdim edilecek Erdoğan, Türkiye-Sudan İş Forumu'na katılacak.

(Hartum)

2 - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki resmi temasları kapsamında Afganistan Halk Meclisi Başkanı Abdul Rauf İbrahimi ve İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile ayrı ayrı görüşecek.

(İslamabad)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 44.yılında İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için Anıtkabir'de düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, partisinin il yönetimi ile toplantı yapacak, Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübünün ödül törenine iştirak edecek.

(Malatya/09.30-19.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2016 yılı işgücü maliyeti istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1-Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı ezici üstünlükle alınan kararın ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Ramallah/Kudüs/Tel Aviv)

2- Yemen'deki çatışmalar takip ediliyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere toplam 92 şüphelinin yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de başlanacak.

(İstanbul/10.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivil yöneticinin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 53 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

(İstanbul/10.30)

- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Kadri Gürsel, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyesi eski polislerin terör örgütü DHKP-C'ye sızdırdığı elemanlara kaos eylemleri gerçekleştirmeyi planladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına Çağlayan'da devam edilecek.

(İstanbul/11.30)

- Siirt'te FETÖ'nün darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışan eski rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt/09.00)

- Kırklareli'nde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazma hazırlığındayken kaçırılarak öldürülen gazeteci Haydar Meriç'in de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesine ilişkin, örgüt elebaşı Gülen dahil 33 sanık hakkında açılan dava görülecek.

(Kırklareli/09.35)

- FETÖ'nün Aydın'ın Nazilli ilçesindeki öğretmen yapılanmasına yönelik 17'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Aydın/09.30)

- Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminde, iletişimi kesmek amacıyla inşası yeni tamamlanan Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne giren 13'ü tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/10.00)
Anadolu Ajansı
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