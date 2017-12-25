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Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı ile görüşecek

Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında 27 Aralık'ta Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek
25 Aralık 2017 14:29
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Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında 27 Aralık'ta Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la bir araya gelecek.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, 27 Aralık'ta Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edilecek Yıldırım, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Görüşmelerde, Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Sinan Uslu
Anadolu Ajansı
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