MHP'li Vekil: 87 bin uzman çavuş kadro istiyor

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, 87 bin 805 uzman çavuşun kadro istediğini söyledi.

Yönter, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yurt içinde ve yurt dışında personel olarak çalışan 87 bin 805 uzman çavuşun görev yaptığını belirtti.

Uzman çavuşların vatan ve millet için en büyük bedeli ödediklerini vurgulayan Yönter, "87 bin 805 uzman çavuşumuz kadro istiyor, iş güvencesine kavuşmak istiyor. Bu kardeşlerimizden kadroyu esirgememeliyiz. Cesur bir şekilde mücadele eden uzman çavuşlarımıza müjdeli bir haber verelim." dedi.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasından son derece memnun olduklarını dile getiren Yönter, aynı çalışmanın uzman çavuşları da kapsaması gerektiğini bildirdi. Operasyonlarda en fazla uzman çavuşların şehit ve gazi olduğuna işaret eden Yönter, sorunlarının giderilmesi konusunda çalışma yapılmasını istedi.

MHP'li Yönter, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında ve KİT'lerde taşeron firmalarda çalışan personeline de kadro verilmesi gerektiğini ifade etti.

Milletvekili danışmanlarının da özlük hakları bulunmadığını anlatan Yönter, "Milletvekili danışman arkadaşlarımızın iş güvenceleri yok, kıdem tazminatları yok, işsizlik parasından mahrumlar. Bu kapsamda 300 kardeşimizin olduğu bize iletildi, bu arkadaşlarımızın elinden de tutmak lazım." diye konuştu.

Yönter, Kanun Hükmünde Kararname ya da TBMM'ye gelecek düzenleme ile mağdur vatandaşların sorunlarına çözüm üretilebileceğini kaydetti.

Muhabir: Hatice Özdemir Tosun