|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Cinayet hükümlüsü 7 yıl sonra yakalandı
Hakkari'de 2010 yılında işlediği cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda üzerindeki sahte kimlikle gözaltına alındı
Hakkari'de 7 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan hükümlü, Van'da düzenlenen operasyonda üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2010 yılında Hakkari'nin Geçitli köyünde F.D'nin arazi ve mezra anlaşmazlığı yüzünden öldürülmesiyle ilgili aranan, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen R.K'nin akraba ziyareti için kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce sokak ve istihbari çalışmalar sonucu R.K'nin İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan çay ocağında olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlilerimizce yapılan operasyonda A.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan şüpheli gözaltına alınmıştır.
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince, kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli R.K, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır."
Bu haber 783 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI