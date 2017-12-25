1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli'de dolandırıcıyı kendi taktikleriyle yakaladılar

Esnaftan ucuz ürün satma bahanesiyle para toplayan zanlı dolandırdığı kişiler tarafından yakalandı
25 Aralık 2017 15:11
Yazdır
Kocaeli'de dolandırıcıyı kendi taktikleriyle yakaladılar

Kocaeli'nde internet sitesi kurma bahanesiyle güven sağladığı esnaftan, 'Ucuz elektronik eşya var' diyerek para toplayan dolandırıcıyı, dolandırdığı esnaf kendi taktiğiyle yakaladı.

İHA'nın haberine göre, kimsesi olmadığını iddia eden Y.S.E., isimli bir kişi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde esnafı dolaşarak uygun fiyata web sitesi kurduğunu söyledi. Bazı esnaflar şahısla anlaşarak internet sitesi kurdurmak istedi. Şahıs kurmak istediği web siteleri yarım bıraktı. Daha sonra tamamlama bahanesiyle tekrar esnafın yanına giden şahıs, bu sırada güven sağladı. Kendisinde ucuz elektronik ürünler olduğunu ifade eden zanlı, bu sayede güven sağladığı esnaftan, ucuz ürün satma bahanesiyle para topladı. Paraları alan zanlı, ürünleri teslim etmeyerek kayıplara karıştı.

BİLGİSAYARDA AÇIK BIRAKTĞI ALIŞVERİŞ SİTESİ YAKALATTI

Bu sırada dolandırıcı olduğu iddia edilen Y.S.E., web sitesi yapmak için oturduğu bir esnafın bilgisayarında, bir alışveriş sitesinde bulunan hesabına girdi. Bilgisayardan kalkan Y.S.E. hesabını ise açık unuttu. Dolandırılan esnaflardan Murat Yıldız, şahsın hesabının açık kaldığını fark ederek takip etmeye başladı. Bu sırada cep telefonu üzerinden alışveriş sitesinin uygulamasını kullanan Y.S.E., siteye konulan ucuz ürünleri almak için vatandaşlarla konuşmaya başladı. Yazışmaları bilgisayardan takip eden esnaf, bir plan hazırladı. Dolandırılan Murat Yıldız hemen alışveriş sitesinde bir hesap açarak, hayali ürünleri ucuz fiyata ekledi. Bunu gören Y.S.E. hemen ucuz ürünleri almak için, dolandırdığı Murat Yıldız ile habersiz bir şekilde irtibata geçti. Y.S.E. ile iletişime geçen şahıslar, şüpheli ile Karasu ilçesinde alışveriş için buluştu. Dolandırılan kişiler şahsı yakalayarak Karasu ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

"İŞİN PEŞİNİN BIRAKMADIK"

Olayı anlatan Murat Yıldız, "Bu şahıs iş yerimize gelerek, uygun fiyata web sitesi kurduğunu söyledi. Biz de kabul ederek çalışmaya başladık. Fakat web sitesini yarım bıraktı. Daha sonra tamamlama bahanesiyle sık sık gelerek bizde güven sağladı. Bir süre sonra bize ucuz fiyata elektronik ürünler sattığını söyledi. Tanıdığımız esnafların ismini vererek, onların aldığını belirtti. Bizde güvenerek kendisine para verdik. Ürünler gelmeyince dolandırıldığımızı anladık. Biz bu şahsı ararken, bir alışveriş sitesindeki hesabının bilgisayarımızda açık kaldığını sonradan fark ettik. Hemen bu şahsın hesabından yazışmalara takip etmeye başladık. Kendisinin ucuz ürün koyan vatandaşlarla irtibata geçerek, ürünleri daha da ucuz fiyata almaya çalıştığını fark etti. Bizde bir hesap açarak, hayali ürünleri ucuz fiyat yazdık. Kendisi hemen bizimle irtibata geçerek ürünleri almak istediğini söyledi. Bizde kendisiyle bulaşarak yakalanmasını sağladık" dedi.

Öte yandan Y.S.E., isimli şüphelinin 9 ayrı suçtan aranması ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 6
Bu haber 796 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da iki belediyenin zabıtaları karşı karşıya geldi
26 Aralık 2017 00:43		 Pres makinesinde sıkışan işçi yaşamını yitirdi
25 Aralık 2017 23:27
Sivas'ta otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
25 Aralık 2017 21:09		 Maliye'ye ait aracın çarptığı lise öğrencisi yaralandı
25 Aralık 2017 20:08
17 yaşındaki genç kız bebeğini sattı
25 Aralık 2017 19:39		 Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oluyordu
25 Aralık 2017 19:30
Ordu'da cinayet: 1 ölü
25 Aralık 2017 18:42		 Kaza yapan otomobilde 31 kilo eroin bulundu
25 Aralık 2017 18:21
Kars'ta askeri araç ile tır çarpıştı: 7 asker yaralı
25 Aralık 2017 17:58		 Kayseri'de telefon dolandırıcılığından 3 kişi tutuklandı
25 Aralık 2017 17:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
İstanbul'da iki belediyenin zabıtaları karşı karşıya geldi
26 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
Kudüs'e sahip çık
Yargıtay İç Yönetmeliğinde değişiklik
FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı
Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret
Üç il için Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
SGK 50 müfettiş yardımcısı alacak
Manisa'da askeri kışlada grip salgını
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dick advocaat 1
695 ve 696 sayılı khk'lar 2
cenk tosun 1
sakal bırakmayan erkeği kadın zannedersin 1
anadolu efes 2
hem dindar hem atatürkçü olan insan 2
Bright filmi 1
osmanlıspor 1
javier pastore 1
arya stark 1
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniğversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam