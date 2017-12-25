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Muğla'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya öldü
Yaralı sürücü, tedavi için gittiği Milas 75. Yıl Devlet Hastanesinde gözaltına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kısırlar Mahallesi'nde O.D'nin kullandığı 48 KJ 620 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Emel Yıldırım'a çarparak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen sürücü, tedavi için gittiği Milas 75. Yıl Devlet Hastanesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yıldırım'ın cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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