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Baz istasyonunun aküsünü çaldı, jandarma tarafından yakalandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki baz istasyonundan 6 adet akü çaldığı ileri sürülen şüpheli çalıntı kamyonetle yakalandı
Alınan bilgiye göre, bir GSM şirketine ait baz istasyonundan 6 adet akü çalınması üzerine hareket geçen jandarma ekipleri,
27 D 3365 plakalı kamyoneti Gaziantep - Kahramanmaraş karayolunda durdurdu. Açık kasa kamyonette 6 adet akü ele geçirilirken araçtaki R.B. gözaltına alındı. Yapılan incelemede kamyonetin de çalıntı olduğu öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.
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