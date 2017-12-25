Bitkisel yağdan kaçak akaryakıt üretmişler

Mersin'de jandarma ekipleri, 2 iş yerinde bitkisel yağ ve solventi karıştırarak kaçak akaryakıt elde eden 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde faaliyet gösteren 2 iş yerinde bitkisel yağ ve solventi (çözücü) karıştırarak kaçak akaryakıt imal edildiğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bin 800 litre kaçak akaryakıt, depo içerisinde düzenekli birbirine bağlı şekilde 5 adedi 20, 6 adedi 1 ton kapasiteli plastik tank, 10 ton bitkisel yağ, 5 ton solvent, 1 adet içerisinde tank ve pompa düzeneği bulunan ve akaryakıt taşımada kullanılan kapalı kasa kamyonet, çok sayıda kantar fişi, sevk irsaliyesi, poz cihazı slipi, 7 adet akaryakıt satışı yapılan firmalara ve şahıslara ait hesapların tutulduğu hesap defteri ele geçirildi. İş yerleri zabıta ekipleri tarafından kapatılırken, ele geçirilen maddeler Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.