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Asgari ücret, Cuma günü açıklanacak

2018 yılı asgari ücreti 29 aralık cuma günü açıklanacak
25 Aralık 2017 15:46
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Asgari ücret, Cuma günü açıklanacak

Asgari ücret için beklenen tarih belli oldu. Asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık'ta açıklanacak.

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.
Memurlar.Net
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