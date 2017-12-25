Abdullah Gül'den KHK paylaşımı: Kaygı verici

Abdullah Gül sosyal medya hesabından, 696 sayılı KHK'da yer alan bir madde ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Gül'ün açıklaması

696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum.

İŞTE TARTIŞILAN O MADDE

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Hükümet yetkilileri, bu maddenin sadece 15-16 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bastırılmasında rol alanları kapsadığını ifade etmektedir.

Ancak başta CHP olmak üzere muhalefet sözcüleri, söz konusu maddenin bugün bile yaşanan terör olaylarını bastırmak üzere müdahalede bulunanları da kapsayabileceği iddiasında bulunmaktadır.

Tartışmaların sona ermesi açısından madde metninde yer alan ifadenin düzeltilmesi ve yukarıda altı çizili ifadenin metinden çıkarılması uygun olacaktır.