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Emniyet eski müdür yardımcılarının eşlerine FETÖ'den gözaltı
Sivas merkezli 4 ilde, örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında, eşleriyle sohbetlere katıldıkları iddia edilen 13 kadın gözaltına alındı
Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen eski emniyet müdür yardımcılarının eşlerine yönelik operasyonda 13 kadın gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma çerçevesinde, 2014'ten sonra meslekten ihraç edilen 13 emniyet müdür yardımcısının eşleri hakkında, birlikte sohbetlere katıldıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Ankara, Kırıkkale ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kadın gözaltına alındı.
Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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